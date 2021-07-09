В Госдуме объяснили отмену разрешений на временное пребывание мигрантов

Отмена разрешения на временное проживание мигрантов в России позволит обеспечить внутреннюю безопасность в стране. Об этом «Газете.Ru» рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По мнению парламентария, из-за недостаточного контроля над мигрантами растёт число совершаемых ими преступлений. В связи с этим предлагаемый МВД законопроект должен помочь избежать ухудшения ситуации с преступностью.

Мы понимаем, что криминогенная обстановка может ухудшаться ввиду недостаточного контроля иностранных лиц Российской Федерацией из-за условий пребывания здесь, выполнения всех предписаний и норм, законодательства РФ, — отметила Бессараб.

Депутат призвала довериться тем, кто осуществляет контроль за правопорядком, и поддержать их в этом законопроекте. Она также предложила создать реестр недобросовестных приглашающих лиц, бросающих иностранцев в чужой стране.

У нас были достаточно неприятные ситуации, когда людей привозят и бросают на произвол судьбы. Это потом создаёт определённые трудности на местах, когда полиции приходится выявлять таких лиц, устранять последствия правонарушений, которые они совершили, — пояснила парламентарий.

Ранее в МВД сообщили, что в России решили отказаться от разрешений на временное проживание для иностранцев. Вместо этого ведомство предлагает ввести три миграционных режима пребывания в РФ: кратковременный — до трёх месяцев в год, долгосрочный — более 90 дней без получения разрешения на постоянное проживание и бессрочный режим постоянного проживания.