В Госдуме объяснили, как не купить имеющую наследников квартиру Депутат Чаплин: перед покупкой квартиры лучше заказывать юридическую проверку

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Необходимо заказывать юридическую проверку, чтобы не попасть в неловкое положение с покупкой квартиры, рассказал NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, нередки ситуации, когда граждане покупают недвижимость, а потом объявляются наследники, которые на нее претендуют.

Важно запросить у продавца недвижимости следующие документы: выписку из ЕГРН (с момента выдачи должно пройти не больше месяца), свидетельство о праве на наследство, подтверждение погашения ипотеки, технические документы на недвижимость (техплан, поэтажный план), а также паспорт собственника квартиры, — сказал Чаплин.

Парламентарий отметил, что суды приходят к решению, что наследнику имущество принадлежит по закону, а нового покупателя обманули, однако вернуть деньги получается далеко не всегда.

Если человек уверяет, что он единственный наследник, а в завещании указаны и другие люди, то покупатель должен потребовать письменные нотариально заверенные отказы других наследников. Не лишним будет запросить у продавца справки из наркологического и психоневрологического диспансеров, — объяснил депутат.

Чаплин отметил, что есть «спасение» для тех покупателей, которых уже успели обмануть недобросовестные продавцы недвижимости, — ст. 302 ГК РФ. Эта норма закрепляет за покупателем статус добросовестного приобретателя, то есть человека, который не знал, что покупает недвижимость у наследника, не имеющего права ее продавать.

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