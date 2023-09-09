Дешевые квартиры в Москве: новостройки, вторичка, сколько стоят

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Недорогие квартиры площадью до 35 квадратных метров в новостройках Москвы продаются в Бибирево — около 7 млн рублей, сообщили аналитики сервиса «Домклик». Где еще можно дешево купить жилье в столице?

Где купить дешевые квартиры в Москве на первичном рынке

Самые дешевые квартиры площадью до 35 квадратных метров в московских новостройках на первичном продаются в Бибирево (7 млн рублей в среднем). Также, по данным «Домклика», бюджетное жилье можно приобрести в районах Левобережный (8 млн рублей), Митино (почти 9 млн рублей) и в новой Москве в поселениях Филимонковское (7 млн рублей), Московский и Рязановское (по 8 млн рублей).

«Наиболее дорогими районами Москвы на сегодняшний день по-прежнему являются Якиманка, средняя цена квартиры площадью 35 квадратных метров — 77,6 млн рублей, и Тверской (68,9 млн рублей). Замыкает тройку лидеров по стоимости район Хамовники, однако отрыв по стоимости от Якиманки и Тверского значительный: однокомнатная квартира обойдется уже в 36,8 млн рублей», — сообщили аналитики.

Где купить дешевые квартиры в Москве на вторичном рынке

На вторичном рынке самые бюджетные квартиры площадью до 35 квадратных метров продаются в Новой Москве: Роговском (4 млн рублей), Кленовском (почти 5 млн рублей) и Новофедоровском (5 млн рублей) поселениях.

Дороже всего недвижимость стоит на Якиманке (средняя цена квартиры в 35 «квадратов» — 77,6 млн рублей) и Тверской (68,9 млн рублей). В Хамовниках, которые оказались на третьей строчке, однокомнатная квартира обойдется в 36,8 млн. рублей.

«Самая высокая стоимость за квадратный метр на вторичном рынке — ожидаемо внутри Садового кольца. Из центральных районов к самым дорогим относятся: Хамовники, Арбат, Замоскворечье, Пресненский. Однокомнатную квартиру площадью 35 квадратных метров в них можно купить за 28,9 млн рублей, 27,6 млн рублей, 22,2 млн рублей и 21,8 млн рублей соответственно», — отметили эксперты «Домклика».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как изменились цены на квартиры в Москве и Подмосковье

В аналитическом центре «ИНКОМ-Недвижимость» в июле заявили NEWS.ru, что квартиры в старой Москве с сентября прошлого года упали в цене почти на 4%.

«Среднестатистическая квартира в старой Москве в сентябре 2022-го стоила 14,32 млн рублей, а в мае 2023-го — 13,76 млн рублей. Снижение составило 3,91%», — сообщили аналитики.

Среднестатистические квартиры в Новой Москве за те же восемь месяцев подешевели не так сильно — всего на 1,2%. Если в сентябре 2022-го они стоили по 9,9 млн рублей, то в мае 2023-го — по 9,78 млн рублей.

Как изменились цены на дачи в Подмосковье

Дачи в Подмосковье за год подорожали по меньшей мере на 10%. По информации специалистов, в августе средняя цена объекта составила 2 млн рублей.

Согласно исследованию, подорожание произошло, несмотря на снижение интереса к подобной недвижимости. Так, спрос на дачи за год сократился на 10%, а за последний месяц — на 3%. В то же время сократилось и предложение — за год этот показатель упал на 7%. На сегодняшний день дачи остаются наиболее доступным форматом загородного жилья в Подмосковье.

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