Стало известно, как изменились цены на дачи в Подмосковье «Авито»: дачи в Подмосковье подорожали на 10%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дачи в Подмосковье за год подорожали по меньшей мере на 10%, сообщается в исследовании платформы «Авито Недвижимость». По информации специалистов, которую приводит Lenta.ru, в августе средняя цена объекта составила 2 млн рублей.

Согласно исследованию, подорожание произошло, несмотря на снижение интереса к такого рода недвижимости. Спрос на дачи за год сократился на 10%, а за последний месяц — на 3%. В то же время сократилось и предложение — за год этот показатель упал на 7%. Эксперты уточнили, что на сегодняшний день дачи остаются наиболее доступным форматом загородного жилья в Подмосковье.

Ранее также сообщалось, как сэкономить на аренде жилья в Москве. По данным столичных риелторов, выгоднее всего снимать жилье в Юго-Западном административном округе или Троицком АО, где средняя арендная ставка за однокомнатную квартиру варьируется от 39,4 до 26,6 тысячи рублей. Также выгодно снимать жилье в Зеленограде, где средний ценник составляет 27,5 тысячи рублей. В Новомосковском АО однокомнатную квартиру можно снять за 32,9 тысячи рублей.

Владелец одной из строительных компаний Максим Лазовский также рассказал, что в августе цены на аренду жилья в Москве увеличились в среднем на 4,7% и пик роста еще не пройден. По его словам, выгоднее всего снимать жилье в конце октября или в ноябре.