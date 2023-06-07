Стало известно, как изменились цены на квартиры Москвы и Подмосковья «ИНКОМ-Недвижимость»: квартиры в старой Москве с сентября подешевели почти на 4%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Квартиры в старой Москве с сентября прошлого года упали в цене почти на 4%. Об этом NEWS.ru сообщили в аналитическом центре «ИНКОМ-Недвижимость». Правда, за последний месяц цены почти не изменились — жилье подешевело только на 0,3%.

Среднестатистическая квартира в старой Москве в сентябре 2022-го стоила 14,32 млн руб., а в мае 2023-го — 13,76 млн руб. (снижение составило 3,91%. — NEWS.ru.), — приводят свои данные аналитики.

Среднестатистические квартиры в Новой Москве за те же восемь месяцев подешевели не так сильно, всего на 1,2%. Если в сентябре 2022-го они стоили по 9,9 млн руб., то в мае 2023-го — по 9,78 млн руб. За последний же месяц снижение цены составило лишь 0,1%.

Среднестатистическая квартира в Подмосковье в сентябре 2022-го стоила 6,63 млн руб., а в мае 2023-го — 6,65 млн руб. За месяц стоимость не изменилась, — добавили аналитики.

Ранее NEWS.ru опубликовал большой материал о том, на какие скидки можно рассчитывать сейчас при покупке жилья в Москве, Подмосковье и России в целом и как ситуация может измениться летом. Часть экспертов считают, что спрос не упадет и цены, соответственно, не снизятся. Другие аналитики допускают, что летом все же покупателей на рынке недвижимости станет меньше и хозяева квартир будут давать более значительные скидки, чем в данный момент.