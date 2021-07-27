В Москве купили десять квартир из топ-100 самых дорогих

В II квартале текущего года в российской столице было продано десять квартир ультрапремиального сегмента. Все купленные лоты входят в топ-100 самых дорогих на московском рынке недвижимости, сообщили «Известиям» аналитики международного агентства элитной недвижимости Savills.

Отмечается, что приобретённые лоты расположены в центральных районах столице — на Арбате, Патриарших прудах и неподалёку от Тверской улицы. По состоянию на июнь 2021 года средняя цена одного квадратного метра в 100 самых элитных квартирах Москвы составила $37,04 тысячи. За последний месяц этот показатель вырос ещё на 13,7%.

Управляющий партнёр Savills в России Дмитрий Халин также подчеркнул очень высокую активность в самом пиковом сегменте столичной недвижимости. Он добавил, что собственники элитного жилья выставляют на продажу новые лоты из-за уверенности в их востребованности на рынке московского премиум-жилья.

Средняя стоимость элитной квартиры из топ-100 самых дорогих составила $11,4 млн. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос в долларовом выражении на 10%, а в рублёвом — на 12%.

Самое же дорогостоящее предложение на столичном рынке элитного жилья составляет на данный момент порядка $88 млн (6 млрд рублей). При этом нижняя граница топ-100 рейтинга достигла отметки в $1,6 млн (118 млн рублей), отметили в компании.

Ранее ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута предсказал спад цен на рынке московской недвижимости. По его словам, после существенного роста цен на квадратный метр первичный рынок будет ожидать плавное снижение на 2-3%.