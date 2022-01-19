В Госдуме нашли способ наказать безответственных хозяев питомцев

Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что Минсельхоз подготовит поправки, касающиеся маркировки и учёта животных в России. Речь идёт об ответственности за сбежавшее животное, от которого отказались владельцы. Об этом сообщают «Известия».

Учёт животных нужен, и он должен быть бесплатным, а вот идентификация — вариативной. Чтобы владелец сам выбирал способ маркировки питомца: бирка это будет, клеймо или чип, — рассказал Бурматов.

Он добавил, что Минсельхоз является ответственным исполнителем по вопросам формирования в обществе ответственного отношения к животным. Новые правила, по мнению парламентария, будут способствовать тому, что «нерадивые хозяева» питомцев не смогут уйти от ответственности за выброшенных на улицу животных.

Ранее стало известно, что главными проблемами россиян в 2021 году стали защита прав в уголовном процессе и трудовые права, об этом заявили представители уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой. В пресс-службе омбудсмена рассказали, что за весь прошедший год было получено более 55 тысяч обращений.