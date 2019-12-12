https://static.news.ru/photo/7668bb76-1cd2-11ea-b963-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жителей некоторых регионов России ожидают волны холода, которые будут чередоваться с «жарой». С таким заявлением выступил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, зимой будет отрицательная фаза североатлантического колебания, что означает частые нарушения зональной циркуляции. Скачки температуры будут наблюдаться не только в Московском регионе. Их точно предсказать невозможно.

Раз частые нарушения, значит, частые смены режима погоды. Значит, в какой-то момент времени может быть либо очень тёплая погода, либо очень холодная погода, — рассказал Вильфанд в беседе с «Российской газетой».

Он отметил, что погода будет неоднородной в Западной Сибири, Красноярском крае, а также на европейской части РФ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Гидрометцентр РФ рассчитал, насколько вероятны осадки в новогоднюю ночь в Москве. Синоптики установили, что шансы на дождь, снег или их отсутствие примерно равны.