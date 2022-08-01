В ГД заявили, что США идут договариваться с Россией «с поникшей головой» Депутат Бутина: Байден проиграл все и побежал обсуждать с Россией новый контроль за вооружением

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Желание президента США Джо Байдена обсудить с Россией новую систему контроля за вооружениями, идущей на смену СНВ-3, объясняется популистской попыткой успокоить рядовых американцев, серьезно обеспокоенных вероятным ядерным конфликтом с РФ, заявила депутат Госдумы Мария Бутина. Парламентарий подчеркнула, что «в США активно раскачивали повестку возможного столкновения с РФ». По ее словам, внутриполитическая ситуация в США «очень тяжелая» на фоне низких рейтингом Байдена и провалов во внешней политике — «они проиграл все: Афганистан, Украину, Китай».

Поэтому сейчас, на мой взгляд, они (власти США. — NEWS.ru) пытаются хотm как-то успокоить собственное население. Накануне выборов это очень актуально. Там, очевидно, назревает массовый протест. В связи с этим [Байден] побежал договариваться [с Россией]. Это игра на внутреннюю повестку, хоть что-то выиграть, учитывая, что Афганистан, Украину, Китай — все проиграли. Это популизм, вряд ли им это удастся сделать. Что ж, мирные переговоры мы всегда приветствуем. Когда они приходят с поникшей головой, нам это нравится, — отметила Бутина.

Накануне Байден заявил о готовности начать оперативно обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружением, которая заменит СНВ-3, истекающую в 2026 году. Американский лидер также добавил, что ждет от Москвы готовности возобновить работу с Вашингтоном по контролю над ядерными вооружениями.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москве и Вашингтону следовало обсуждать продление договора о СНВ «еще вчера». Он отметил, что тема настолько важна для всего мира, что не обсуждать ее невозможно. Кроме того, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что отсутствие контакта с РФ по проблемам стратегической стабильности после окончания действия Договора о СНВ не отвечает интересам самих США. По его словам, Москва предлагает начать обсуждение этой темы как можно скорее, поскольку «время не ждет».