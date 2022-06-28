Депутат отверг возможность утечки мозгов из России после заявления Джонсона Депутат Мажуга: призыв Джонсона к российским учёным переезжать в Британию не вызовет утечку мозгов

Фото: Martyn Wheatley / Parsons Media/Global Look Press

Борис Джонсон

Предложенный российским учёным переезд в Великобританию не спровоцирует утечку мозгов, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы (ГД) по науке и высшему образованию Александр Мажуга. Парламентарий подчеркнул, что исследователи в РФ и без заявления премьер-министра королевства Бориса Джонсона знают о программах обмена, специализированных сайтах с вакансиями, а также поддерживают связи с зарубежными коллегами.

Премьер Британии делает достаточно много одиозных заявлений. В России, в принципе, никогда не было проблем с международной академической мобильностью. Выступление Джонсона не спровоцирует утечку мозгов. Учёные, желающие работать в любом университете мира, общаются с зарубежными коллегами — главами лабораторий, научных групп. Есть сайты с вакансиями и в нашей стране, и за рубежом. Программы как существовали, так и существуют. Никакой попытки провоцировать утечку мозгов в этом заявлении точно нет. Все учёные и так знают о программах обмена, — добавил Мажуга.

Ранее днем Джонсон обратился к российским ученым с призывом уезжать из РФ. По его словам, в Британии расширена на россиян действующая система партнерства с университетами Украины, которая позволяет украинским ученым заниматься исследованиями на территории Соединенного Королевства. В настоящее время в Британии научной работой по программе «Исследователи в зоне риска» занимаются около 130 ученых с Украины.

Ранее стало известно, что в марте — апреле 2022 года резко выросла доля россиян, которые при выезде из России решили не покупать обратные авиабилеты. В марте доля билетов в один конец достигала 70%, в апреле — 47%. Самыми популярными странами с билетами в один конец стали Казахстан, Турция, Узбекистан, Израиль, Армения, Азербайджан и ОАЭ.