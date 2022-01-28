В ГД заявили, что живущих в ЛНР и ДНР россиян могут призвать на службу в ВС

Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил о том, что все россияне, которые постоянно проживают на территории самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), при желании с их стороны могут быть призваны на военную службу в Вооружённые силы РФ, пишет ТАСС. Проходить они её будут на территории России.

Если граждане РФ, проживающие на территории ДНР и ЛНР, захотят служить в Вооружённых силах РФ, то ростовский облвоенкомат их примет, поставит на учёт и призовёт в армию, — пояснил собеседник.

По словам замглавы думского комитета, вопрос обеспечения безопасности и защиты русскоязычного населения — один из ключевых, он поднимается на всех встречах с жителями республик. Они очень обеспокоены возможным вторжением Вооружённых сил Украины на территорию ЛНР и ДНР.

Ранее миграционная служба Донецкой народной республики сообщила, что в ДНР проживают 365 тысяч человек с российским паспортом. Всего же российские паспорта с 2019 года в упрощённом порядке получили больше 720 тысяч жителей Донбасса.

Указ об упрощённом получении российских паспортов жителями ДНР и ЛНР президент России Владимир Путин подписал в апреле 2019-го.