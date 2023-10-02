В ГД призвали наказать живодера, расчленившего собаку в Амурской области Депутат ГД Бурматов призвал заключить под стражу живодера, расчленившего собаку

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Живодер, который убил и расчленил в своей квартире собаку, совершил тяжкое уголовное преступление, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Он напоминает, что за это мужчине грозит до трех лет лишения свободы и не понимает, почему местные органы правопорядка отпустили подозреваемого.

Я недоумеваю по поводу такой меры пресечения <...> Ведь он явно представляет угрозу для граждан, он может совершить еще одно преступление, и не факт, что в отношении животного, а не человек, — говорит он.

По его словам, данная ситуация будет взята на контроль, депутатские запросы будут направлены и в полицию, и в прокуратуру.

В целом, отмечает Бурматов, в России следует активнее применять меры ограничения свободы к людям, которые обвиняются в жестоком обращении с животными. Он уверен, что подозреваемых надо заключать под арест и отправлять в СИЗО, пока идут следственные действия.

Об инциденте в Шимановске Амурской области ранее сообщил Telegram-канал Readovka. Отмечается, что после содеянного мужчина выбросил пакет с останками животного в окно. От удара он разорвался и его содержимое вывалилось на газон.

Как стало известно позже, это была бездомная собака — на ухе у него имелась соответствующая клипса. Полиция отпустила мужчину после задержания.

Ранее сообщалось, что житель Симферопольского района Крыма избил собаку палкой, а потом добил ее топором. За жестокое обращение с животным мужчину приговорили к 240 часам обязательных работ.