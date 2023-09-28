Жителю Крыма вынесли приговор за избиение и убийство собаки

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Житель Симферопольского района Крыма избил собаку палкой, после чего добил ее топором, сообщила региональная прокуратура в Telegram-канале. За жестокое обращение с животным мужчину приговорили к 240 часам обязательных работ. В управлении уточнили, что инцидент произошел в начале текущего года.

Установлено, что в начале текущего года мужчина избил палкой собаку, нанеся ей удары в область головы. После чего несколько раз ударил топором, в результате чего наступила смерть животного. Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 240 часам обязательных работ, — говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в городе Коркино Челябинской области живодер изрезал свою собаку газонокосилкой. Мужчина оправдал свой поступок тем, что животное его укусило. Израненный пес сумел доползти до соседей, которые вызвали полицию. Стражи порядка несколько часов пытались найти питомник, где собаку смогли бы вылечить. Их поиски увенчались успехом, и животное увезли на переливание крови в Челябинск.

Также сообщалось о задержании москвича, подозреваемого в жестоком обращении с котом. О произошедшем стало известно после некой видеозаписи. Полиция задержала подозреваемого и доставила его в отдел.