В ГД пояснили, как россияне с антителами смогут получать QR-коды

В Госдуме предложили создать отдельный реестр сведений о гражданах, имеющих антитела к коронавирусу, но переболевших бессимптомно или не обращавшихся к врачам. Автор инициативы, зампредседателя комитета по охране здоровья Сергей Леонов рассказал NEWS.ru, как должна будет проходить процедура попадания в этот реестр.

Если предложение будет принято, то Минздрав утвердит перечень лабораторий, которые могут делать анализы на антитела, — пояснил Леонов.

По его словам, желающий получить QR-код должен будет прийти в одну из таких лабораторий, рассказать, как давно переболел коронавирусом, и сдать анализ.

Если этот анализ положительный, то лаборатория, как это делается с сертификатами по вакцинации, в автоматическом режиме передаст данные Минздраву и на Госуслуги и человек получит QR-код на шесть месяцев, — отметил депутат.

Он рассказал, что в случае принятия этого предложения, Минздрав должен будет утвердить тест-системы для определения диагностического уровня антител, а также определить количество антител, необходимое для получения такого кода.

Ранее стало известно, что власти подготовят законопроекты о QR-кодах на транспорте, в кафе и магазинах. Идею поддержал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Глава думской фракции партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов назвал возможное введение QR-кодов на транспорте ущемлением прав граждан, а глава СПЧ Валерий Фадеев заявил о недопустимости лишения людей, тем более старшего возраста, возможности пользоваться общественным транспортом или магазинами.