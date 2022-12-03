Пятерых студентов Финансового университета при правительстве РФ доставили в военкомат, трое из них призваны на военную службу, сообщили в пресс-службе вуза. В университете пояснили, что студенты утратили право на отсрочку от призыва, передает ТАСС.
Действительно, пять студентов, ранее окончивших колледж, а, следовательно, утративших свое право на повторную отсрочку по причине учебы в университете и не вставших вовремя на воинский учет, были доставлены в военкомат. Трое студентов по результатам медицинской комиссии ограничений по состоянию здоровья не имеют. Решением призывной комиссии они были призваны на военную службу, — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что на данный момент двое из пяти студентов по заключению врачей-специалистов направлены на дополнительное медицинское обследование для определения степени годности к военной службе.
Студентов забрали 2 декабря в семь утра из общежития Финансового университета при правительстве Российской Федерации. Их сразу доставили в военный комиссариат Савеловского района города Москвы, где и держали до последнего времени.
3 декабря одного из них отпустили из сборного пункта. От него потребовали пройти медосвидетельствование до 9 декабря. При этом у юноши есть отсрочка от службы в армии. Повестку студенту тоже не выдавали.
28 октября министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации. Глава ведомства заявил, что установленное задание по набору 300 тысяч человек выполнено. Министр добавил, что никаких дополнительных заданий не планируется.