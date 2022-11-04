Стало известно о состоянии госпитализированного Карпова Федерация шахмат России: Карпов идет на поправку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анатолий Карпов

Состояние чемпиона мира по шахматам и депутата Государственной думы от «Единой России» Анатолия Карпова улучшилось, рассказал «Спорт-Экспрессу» член наблюдательного совета Федерации шахмат России Альберт Степанян. По его словам, гроссмейстер уже пришел в сознание.

Показатели в норме, Анатолий пришел в сознание, все хорошо, идем на поправку. Вряд ли его выпишут сегодня, будем смотреть, — сказал Степанян.

Ранее бизнесмен Андрей Ковалев сообщил, что на чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова напали на выходе из Госдумы. В своем Telegram-канале он написал, что гроссмейстера госпитализировали в тяжелом состоянии. Позже предприниматель уточнил, что врачи ввели Карпова в состояние искусственной комы. При этом дочь шахматиста Софья в разговоре с Mash рассказала, что ее отец получил травму в результате падения, на него никто не нападал.

Позже телеканал РЕН ТВ сообщил, что Карпова госпитализировали из-за того, что он «неудачно упал» на выходе из здания Госдумы. Собеседник телеканала уточнил, что депутата обнаружили без сознания. После его отправили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Врачи диагностировали у шахматиста перелом бедра и закрытую черепно-мозговую травму. Жена гроссмейстера Наталья Буланова предположила, что ее супруга скоро выпишут из больницы.