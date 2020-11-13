В этом году Деда Мороза могут сократить из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/d8acabe2-26a1-11eb-ad95-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Коронавирус стал причиной того, что традиционное новогоднее путешествие всероссийского Деда Мороза из Великого Устюга в этом году могут сократить. Об этом сообщили в его пресс-службе.

Ранее губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сообщал, что в этом году Дед Мороз из Великого Устюга будет вести новогоднее путешествие как в офлайн, так и в онлайн-формате.

Если он (Дед Мороз. — NEWS.ru) не сможет побывать во всех городах, то обязательно отправит им своё новогоднее поздравление и непременно разместит его в своих официальных аккаунтах в канун Нового года, — цитирует РИА Новости пресс-службу сказочного персонажа.

При этом вотчина Деда Мороза продолжает принимать гостей круглый год, отметили его официальные представители. Здесь по-прежнему проходят экскурсионные и игровые программы. Разумеется, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

В частности, на территории парка действует масочный режим, входные группы оборудованы санитайзерами, бесконтактными термометрами, все помещения проветриваются. Кроме того, в этом году не формируются крупные группы туристов, гости путешествуют семьями.

Как писал NEWS.ru, депутат Госдумы Виталий Милонов, россиянам стоит запретить приглашать Деда Мороза со Снегурочкой на дом.