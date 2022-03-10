В экозоне Байкала установят 142 контейнера для раздельного сбора мусора

Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев сообщил, что в Центральной экологической зоне Байкала планируется установить 142 контейнера для раздельного сбора отходов (РСО). Как сообщает «360», всего в Иркутской области закупили 963 бака для РСО.

На Байкале продолжается внедрение системы раздельного сбора отходов. Так, в 2021 году Иркутской области выделили из федерального бюджета 17,6 миллиона рублей по субсидии в рамках федпроекта «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами». На эти средства регион закупил 963 контейнера для раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов (ТКО), — сообщил Буцаев.

Он добавил, что к экологической зоне Байкала относятся Ольхонский район, Байкальское муниципальное образование и Слюдянское городское поселение. Буцаев напомнил, что к Байкалу следует относиться особенно бережно, так как озеро является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее стало известно, что более 450 волонтёров и местных жителей выйдут на очистку озера Байкал от мусора. Планируются три акции по очистке прибрежной зоны озера.