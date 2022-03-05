Более 450 волонтёров и местных жителей выйдут на очистку Байкала от мусора

Более 450 волонтёров и местных жителей выйдут на очистку озера Байкал от мусора, которую организует Российский экологический оператор (РЭО), сообщил телеканал «360». Планируются три акции по очистке прибрежной зоны озера.

Байкал — природная жемчужина России. Туристический потенциал этого места неоспорим. Но в то же время это грозит увеличением количества отходов, а значит может навредить экологии этого уникального места. Этим летом в рамках программы по развитию экологического добровольчества ППК РЭО организует три масштабных уборки территории в летний период на Байкале. <...> В акциях примут участие более 450 человек, — сказал генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

Он добавил, что РЭО собирается учредить всероссийское движение волонтёров, чтобы сделать более популярным раздельный сбор отходов и развить идеи более осознанного потребления.

Ранее сообщалось, что в России с 1 марта вступает в силу запрет на выброс в мусорные контейнеры компьютеров, комплектующих, бытовой техники. Запрет коснётся только юрлиц, теперь они вынуждены будут сдавать отработанную технику в утилизацию. Всего же с 2021 года запрещено выбрасывать на помойку 182 вида товаров, включая ртутные лампы, термометры, шины, телефоны, аккумуляторы, химические вещества и медицинские отходы.