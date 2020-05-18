В документ по доплатам врачам, борющимся с коронавирусом, внесли изменения

https://static.news.ru/photo/7d1ea976-9914-11ea-8c96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Российское правительство приняло решение внести изменения в документ о дополнительных выплатах медикам, которые лечат больных коронавирусом.

Согласно распоряжению, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, из документа уберут фразу «за фактически отработанное время».

Как писал NEWS.ru, ранее премьер-министр Михаил Мишустин пристыдил региональные власти за вольную трактовку поручения президента Владимира Путина о доплате медработникам. Он назвал злоупотреблениями случаи, когда руководители занижали суммы выплат врачам, фельдшерам и медработникам младшего звена.

Правительство России постановило выделить регионам средства на стимулирующие выплаты врачам и медперсоналу за работу с заражёнными коронавирусом 12 апреля. До этого оказать поддержку медикам поручил президент Владимир Путин. Врачи, работающие с инфицированными, получают по 80 тысяч рублей в месяц, фельдшеры и медсёстры — по 50 тысяч рублей, младший медперсонал — по 25 тысяч рублей в месяц. Предусмотрено, что надбавки будут выплачены в течение трёх месяцев — апреля, мая и июня. Однако во многих регионах выплаты не были произведены. Выяснилось, что применялся неверный порядок расчёта таких выплат.