В ДНР назвали число вузов, начавших выдавать российские дипломы Министр образования ДНР: восемь вузов начали выдачу дипломов российского образца

Дипломы установленного образца / Фото Zamir Usmanov/Global Look Press

Восемь вузов Донецкой Народной Республики, прошедшие российскую государственную аккредитацию, имеют право реализовать программу двойных дипломов для своих студентов. Об этом в рамках II Международного научного форума «Каспий-2022: пути устойчивого развития» сообщил министр образования и науки ДНР Михаил Кушаков. По его словам, которые приводит ТАСС, кураторство российских вузов позволит ДНР повышать квалификацию педагогических кадров, участвовать в грантовых научных проектах с вузами РФ и решать другие вопросы образования.

Сегодня уже восемь высших учебных заведений Донецкой Народной Республики успешно прошли российскую государственную аккредитацию и выдают выпускникам ДНР дипломы Российской Федерации наряду с дипломами ДНР. Процесс интеграции активно продолжается, — сказал Кушаков.

Ранее Минобрнауки России рекомендовало отечественным вузам вместе с университетами из ДНР и ЛНР реализовать программу двойных дипломов для студентов из республик. В перечень вузов-партнёров вошли 23 университета из России и 22 — из Донбасса, включая правительственные и отраслевые.