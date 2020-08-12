В деле арестованного в России блогера нашли белорусский след

https://static.news.ru/photo/c49be22a-dcb0-11ea-b387-fa163e074e61_660.jpg Андрей Пыж Фото: urbanmsh/vk.com

Арестованный в начале августа блогер Андрей Пыж за несколько дней до этого вернулся из Белоруссии. В соседней республике он посещал парк культуры и отдыха, территория которого соседствует с несколькими заводами.

Там он провёл несколько часов в ночь на 29 июля, передаёт Telegram-канал издания Baza со ссылкой на собственные источники. Там молодой человек снимал свой очередной выпуск блога для YouTube.

О поездке в Белоруссию Пыж рассказывал и в выпуске от 2 августа. Блогер поделился впечатлениями о сплаве на двухэтажном плоту и о ситуации в стране, которая на тот момент была достаточно спокойной.

12 августа стало известно, что несколькими днями ранее сотрудники ФСБ провели задержали Пыжа. Он перестал выходить на связь 5 августа, на следующий день Мещанский суд Москвы арестовал его на два месяца — до 5 октября. Сейчас блогер находится на карантине в СИЗО «Лефортово».

Мужчине инкриминируют незаконное получении сведений, составляющих государственную тайну. Такие деяния подпадают под действие статьи 283.1 Уголовного кодекса. Пыжу грозит до восьми лет лишения свободы.

Сферой интересов блогера являются заброшенные здания, погибшие города и полусекретные объекты. Ему предоставили бесплатного адвоката. Тот утверждает, что обвинения в незаконном доступе к гостайне не связаны с опубликованными в его канале видеороликами.

Как писал NEWS.ru, материалы дела в отношении Пыжа засекречены, поэтому подробности не разглашаются.