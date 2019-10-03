https://static.news.ru/photo/7b44b538-e5db-11e9-80b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) покинет руководитель Вадим Юрьев. Его место займёт Михаил Кизлык из департамента транспорта Москвы.

Юрьев написал заявление об увольнении по собственному желанию, он покинет должность с 15 октября, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Как пишет издание, с момента прихода Юрьева в ЦОДД в 2014 году на дорогах Москвы увеличилось количество камер. Сейчас их около 1,66 тысячи (в 2013 году их было 700).

Работая в ЦОДД, он сумел подружить подразделения и людей с диаметрально противоположными взглядами. Некоторые даже враждовали, но теперь работают совместно, — передаёт слова главы экспертного центра Probok.net Александра Шумского «Коммерсант».

Как ранее писал News.ru, сотрудники Центра организации дорожного движения правительства Москвы установили камеры, следящие за превышением скорости на дорогах, по 27 новым адресам. Кроме того, они выложили подробную карту, чтобы автомобилистам было «проще их найти».