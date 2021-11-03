В Челябинской области продлили нерабочие дни

В Челябинской области режим нерабочих дней продлили до 12 ноября. Такое решение принял оперативный штаб региона. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона Алексея Текслера.

По решению оперативного штаба в Челябинской области в целях недопущения дальнейшего распространения COVID-19 продлевается режим нерабочих дней с 8 ноября 2021 до 12 ноября 2021 года включительно, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в это время зарплаты сотрудников предприятий сохраняются.

Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил режим нерабочих дней в регионе до 15 ноября в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Сообщается, что вместе с нерабочей неделей продлят и школьные каникулы.

До этого о возможности продления нерабочих дней заявили в Ульяновской и Амурской областях, а также в Республике Коми. Губернатор Коми Владимир Уйба назвал ситуацию в регионе напряжённой, а уровень заболеваемости связал с низким уровнем вакцинации населения.