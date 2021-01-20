В Центре им. Гамалеи допустили вакцинацию от коронавируса беременных

https://static.news.ru/photo/75274616-5b23-11eb-b420-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Беременные женщины теоретически могут прививаться от коронавируса без ограничений. Об этом заявил замдиректора НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, руководитель группы по созданию вакцины «Спутник V», член-корреспондент РАН Денис Логунов. При этом он уточнил, что соответствующие исследования пока не проводились нигде в мире.

Вирус не обладает генотоксическим действием, не обладает генеративной токсичностью, тератогеностью, поэтому в общем-то нет каких-то ограничений в отношении беременных. То, что касается исследований, проводилось ли такое исследование в человеческой популяции, — конечно, не проводилось, — цитирует ТАСС Логунова.

Он пояснил, что основывается на данных, полученных после исследования на животных, и в этом отношении «вакцина показала себя и зарекомендовала хорошо».

Как писал NEWS.ru, иммунитет к коронавирусу у вакцинированных «Спутником V» сотрудников НИЦ им. Гамалеи сохраняется уже девять месяцев. Представитель центра, в котором создали этот препарат, подчеркнул, что уровень антител у вакцинированных при этом выше, чем у переболевших. Денис Логунов объяснил это тем, что при инфекции «плохо формируются герминальные центры в лимфоузлах» и вообще в постинфекционном периоде «очень плохо вырабатываются антитела». Поэтому вакцинация, по его словам, обеспечивает гораздо больший уровень антител к S-белку, нежели инфекция.

С 18 января в России стартовала массовая вакцинация всех групп населения страны от коронавируса. Об этом объявляла вице-премьер Татьяна Голикова. Она уточнила, что на территории РФ для вакцинации одобрены два препарата: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 20 января была подана заявка на регистрацию третьей российской вакцины от центра им. Чумакова.