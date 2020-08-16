В Центре Гамалеи назвали сроки начала массовой вакцинации от COVID-19 в РФ

Массовая вакцинация от коронавируса в России начнётся с некоторой задержкой, сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
По его словам, это связано с необходимостью провести пострегистрационное исследование, на которое уйдёт основная масса вакцины.
После этого, остальная продукция пойдёт на гражданский оборот, — пояснил он.
Гинцбург уточнил, что задержка составит от двух недель до месяца,
Ранее NEWS.ru писал, что распределение в стране российской вакцины от коронавируса будет регулироваться государством.Первая зарегистрированная в России вакцина включается в перечень лекарств, распределение которых регулируется государством. Такая практика позволит избежать дефицита препарата и контролировать его поставки в регионы.
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