В центре Гамалеи назвали сроки исследования «Спутника V» на онкобольных

https://static.news.ru/photo/388ce03e-615a-11eb-bd1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Исследования вакцины «Спутник V» на пациентах с онкологическими заболеваниями панируется начать в ближайшие месяцы, сообщила старший научный сотрудник лаборатории генной инженерии патогенных микроорганизмов НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава РФ Дарья Егорова.

Мы в настоящий момент планируем, что такие исследования будут запущены в следующие несколько месяцев, — сказала она во время онлайн-собрания научного совета РАН «Науки о жизни» в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

По словам специалиста, в первую очередь исследования, предположительно, будут проведены на группе пациентов, находящихся в стадии ремиссии, так как разработчики идут «поступательно по увеличению степени рисков для самих пациентов», которые примут участие в экспериментах.

Как писал NEWS.ru, ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что запрета на вакцинацию от коронавируса «Спутником V» в инструкции к веществу нет. Присутствует лишь указание применять средство осторожно. Это связано с тем, что пациентам прописывают разные курсы химиотерапии.