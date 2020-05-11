В больнице подтвердили госпитализацию основателя «Омбудсмена полиции»

https://static.news.ru/photo/a71e75b8-9387-11ea-adc1-fa163e074e61_660.jpg Владимир Воронцов Фото: vavorontsov/vk.com

Основатель паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов доставлен в московскую городскую клиническую больницу имени Ерамишанцева. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в медучреждении.

В данное время Воронцов находится во второй хирургии. Туда его доставили из изолятора временного содержания.

Да, находится у нас, в отделении второй хирургии, — сообщил источник.

Ранее NEWS.ru писал о том, что ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии столицы Алексей Мельников посетил задержанного основателя страницы «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. По его словам, мужчина не имеет претензий к условиям содержания.