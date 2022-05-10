В Белгородской области назвали причину громких взрывов Оперштаб Белгородской области назвал причину громких звуков, прогремевших в регионе

Вячеслав Гладков / Фото vk.com/gladkov_vv

Громкий звук, который раздался в небе над Белгородом, связан с действиями ВКС России, заявили представители местного оперативного штаба на странице губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова во «ВКонтакте». Ранее жители региона в соцсетях пожаловались на взрыв, прогремевший в окрестностях города. Пользователи также отметили, что после раздавшегося хлопка пошёл дым.

Громкий звук, который недавно услышали жители Белгорода и близлежащих районов, связан с работой ВКС РФ, — сказано в сообщении.

Сотрудники оперштаба отметили, что в данный момент местным жителям ничего не угрожает.

Аналогичная ситуация произошла ночью 2 мая, когда над городом прогремело несколько взрывов, а местные жители заметили в небе яркие вспышки. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что сам проснулся посреди ночи от мощных взрывов, и уточнил, что от оперативного штаба о разрушениях и пострадавших информации не поступало. Позже он пояснил, что хлопки прозвучали в ходе выполнения боевых задач российской авиацией в рамках специальной военной операции.

5 мая населённые пункты Журавлёвка и Нехотеевка под Белгородом подверглись обстрелу с украинской стороны. По словам Гладкова, в Нехотеевке в результате атаки были разрушены дом и гараж. Среди мирного населения никто не пострадал.