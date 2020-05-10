В 33 регионах РФ число заболевших коронавирусом превысило тысячу человек

Ещё в трёх регионах России число заразившихся превысило тысячу человек. Речь идёт о Челябинской, Волгоградской и Орловской областях.
По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, общее количество регионов, где число заболевших вирусом превысило тысячу человек, достигло 33.
За последние сутки число заразившихся в Челябинской области выросло на 90 — до 1041, Орловской — на 50, до 1023, Волгоградской — на 119, до 1012 человек.
За минувшие сутки в стране выявили 11 012 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных превысило 200 тысяч человек. Большинство новых случаев зарегистрировано в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Суточный рост заражённых составил 5,5%. Это является самым низким показателем с начала вспышки инфекции, сообщал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен