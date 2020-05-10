В 33 регионах РФ число заболевших коронавирусом превысило тысячу человек

https://static.news.ru/photo/c8d62702-9295-11ea-b1f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ещё в трёх регионах России число заразившихся превысило тысячу человек. Речь идёт о Челябинской, Волгоградской и Орловской областях.

По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, общее количество регионов, где число заболевших вирусом превысило тысячу человек, достигло 33.

За последние сутки число заразившихся в Челябинской области выросло на 90 — до 1041, Орловской — на 50, до 1023, Волгоградской — на 119, до 1012 человек.

NEWS.ru