https://static.news.ru/photo/7eff61ae-517a-11ea-aded-fa163e074e61_660.jpg Ил-96 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Начало сертификационных испытаний нового пассажирского самолёта Ил-96-400М запланировано на 2021 год. Об этом сообщил генеральный директор предприятия «Ил» Юрий Грудинин.

По его словам, Ил-96-400М позиционируется разработчиками как отечественный широкофюзеляжный самолёт. Все его комплектующие созданы российскими производителями.

На следующий год он будет приступать к сертификационным испытаниям, — сообщил Грудинин на заседании экспертного совета по авиационной промышленности при комитете Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Ил-96-400М сможет перевозить до 380 пассажиров. Компоновка его салона может быть представлена в трёх вариантах: трёхклассном, рассчитанном на 305 кресел, двухклассном — на 350 мест и предназначенном для чартерных рейсов одноклассном исполнении — на 380 пассажиров, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что фюзеляж первого серийного самолёта Ил-114-300 начали собирать на производственной площадке авиазавода «Сокол» (Нижний Новгород). Здесь выполнят семь отсеков корпуса. После чего конструкции передадут на окончательную сборку.