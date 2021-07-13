Увеличить отпуск предложили для некоторых россиян

Ежегодный отпуск для некурящих россиян следует увеличить на десять дней, такое предложение содержится в письме члена Общественной палаты Султана Хамзаева на имя премьер-министра Михаила Мишустина, сообщает RT.

Общественник отметил , что некоторые курящие сотрудники тратят на свою привычку до 60 минут рабочего времени в день, или порядка 20 рабочих дней в календарном году. Связанные с этим издержки вынуждено несут работодатели и государство.

Предлагаю рассмотреть возможность внесения в Трудовой кодекс Российской Федерации права для некурящих сотрудников на дополнительные десять дней отпуска в году, — подчеркивается в письме Хамзаева.

Он считает, что такой пример поощрения некурящих даст мотивацию курящим работникам отказаться от вредной привычки.

Ранее стало известно, что риск развития рака лёгких и полости рта уменьшается ровно наполовину через пять лет после того, как человек отказывается от курения. Данной информацией поделился заместитель главы российского Минздрава Олег Салагай. Он подчеркнул, что через год жизни без никотина на 50% снижается риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.