«Утилизация» русского языка: что грозит русскоговорящим на Украине Экс-депутат Рады Фапион призвала «утилизировать» русскоговорящих людей

Фото: РИА Новости

Бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион призвала «утилизировать» русскоязычное население Украины. Как Киев борется с русским языком, какая опасность грозит русскоговорящим на Украине?

Что сказала Фарион про русскоговорящих

В интервью программе «Говорит большой Львов» экс-депутат Рады заявила, что русскоязычных жителей Украины, не желающих переходить на украинский язык, следует «утилизировать». Она призвала сформировать штрафной батальон для русскоговорящей части населения.

«Такие люди заслуживают лишь одного — полной и абсолютной утилизации», — сказала Фарион.

Так она отреагировала на недавний скандал с русскоговорящим водителем такси в Киеве. Две женщины потребовали от таксиста говорить по-украински, после чего тот остановил машину и попросил пассажирок выйти из авто. После происшествия мужчину отстранили от работы.

14 октября Фарион предлагала уничтожить Москву.

Что ответили Фарион в России

В разговоре с NEWS.ru депутат Госдумы, первый зампред по обороне Алексей Журавлев заявил, что экс-чиновница прощупывает настроения в обществе.

«Фарион — это истинное, без прикрас, лицо нынешнего киевского режима, не скрывающего, что ненавидит собственных граждан и готово всех их уничтожить ради своей непонятной цели, украинизации населения. Ее обычно запускают чиновники, чтобы прощупать настроения общества, вкидывая, казалось бы, людоедские идеи, но самое удивительное, что современная Украина с радостью и подобострастием на них реагирует», — добавил Журавлев.

Фото: Социальные сети Ирина Фарион

Как на Украине борются с русским языком

23 февраля 2014 года, после государственного переворота и прихода к власти оппозиции, Верховная рада Украины проголосовала за отмену закона «Об основах государственной языковой политики», который действовал с 10 августа 2012 года. Документ предоставлял русскому языку и языкам нацменьшинств статус региональных в тех местностях, где они являются родными как минимум для 10% населения.

Отмена закона вызвала протесты на востоке Украины, где преобладает русскоязычное население. В итоге исполняющий обязанности президента Александр Турчинов отказался одобрить решение Рады. С 2016 года закон «Об основах государственной языковой политики» находился на рассмотрении Конституционного суда (КС) Украины. 28 февраля 2018 года КС признал его не соответствующим основному закону страны.

5 сентября 2017 года парламент Украины принял новую редакцию закона «Об образовании» (подписан президентом 25 сентября, вступил в силу 28 сентября 2017 года). Документ запрещает использование в образовательной системе русского и языков других национальных групп Украины. Обучение в средней школе и в высших учебных заведениях должно проходить исключительно на украинском языке. С 2018 года классы с преподаванием предметов на русском и других языках сохранялись только в начальной школе. С 1 сентября 2020 года школы, в которых преподавание велось не на украинском, должны были прекратить существование.

25 апреля 2019 года Верховная рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Согласно документу, единственным государственным официальным языком в стране является украинский. Попытки введения многоязычия рассматриваются как действия, направленные на «насильственное изменение или свержение конституционного строя». Кроме того, закон запрещает искажение государственного языка в официальных текстах и документах, включая «умышленное нарушение требований украинского правописания».

Согласно требованиям закона, украинским языком должны владеть и использовать его при исполнении своих обязанностей все чиновники, госслужащие, представители сфер торговли, обслуживания, образования, медицины, культуры и так далее.

Фото: Volodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Что грозит русскоговорящим на Украине

С 16 января 2021 года сфера обслуживания на Украине формально полностью перешла на украинский язык, русский оказался под запретом. Если в супермаркетах, интернет-магазинах, кафе, банках, аптеках, на АЗС и в других подобных местах с клиентом не разговаривают на украинском, то предпринимателям грозит штраф до 6,8 тыс. гривен (более 17 тыс. рублей по текущему курсу). За повторное нарушение такого рода могут оштрафовать уже на 11,9 тыс. гривен (более 30 тыс. рублей).

В сентябре 2020 года в Херсоне арестовали известную в городе учительницу русского языка Татьяну Кузьмич. Женщину обвинили в государственной измене. Она является кандидатом наук, соавтором учебника по русскому языку для 8-го и 9-го классов общеобразовательных школ Украины с русским языком обучения, главой организации «Русская национальная община „Русичъ“».

Как пишет издание «Ритм Евразии», причиной ареста учительницы стало регулярное участие в фестивале «Великое русское слово» в Крыму, а также организация и проведение различных мероприятий для школьников, студентов, преподавателей и общественных деятелей на русском языке.

В июле 2022 года во Львове задержали блогера Дмитрия Городецкого, который в беседе со своей аудитории заявил, что на русском языке говорит половина страны. Как сообщала украинская пресса, блогера «вычислили и предали СБУ», после чего молодого человека отправили в «фильтрационный лагерь».

В мае текущего года в подконтрольном Киеву городе Запорожье сотрудники Нацполиции Украины задержали местного жителя за использование русского языка. Об этом сообщал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Учительницу математики в Днепре в июле 2023 года оштрафовали за использование русского языка во время онлайн-урока. По словам уполномоченного по защите государственного языка на Украине Тараса Креминя, женщина «применяла негосударственный язык, чем нарушила языковое законодательство». Штраф составил 3,4 тыс. гривен (8,6 тыс.руб.).

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