Общество

Уральский медиаменеджер собирается купить «Ведомости»

22:39, 28 мая 2020
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

АО «Саппорт» приобрел 100% акций газеты «Ведомости» (АО «Бизнес ньюс медиа» (БНМ)).

Основатель «ФедералПресс» Иван Еремин и издатель газеты «Версия» Константин Зятьков контролируют АО «Саппорт».

Три человека, знающие детали этого дела, рассказали сотрудникам «Ведомостей», что уральский медиаменеджер Еремин закроет сделку в ближайшие дни.

Новыми владельцами издания в ближайшие дни станут Еремин и, возможно, Зятьков, — сообщил бывший владелец активов Владимир Воронов.

Ранее один из владельцев активов Демьян Кудрявцев подтвердил информацию о предстоящей продаже. Издатель Константин Зятьков и управляющий директор Arbat Capital Алексей Голубович были заинтересованны этим предложением, писал NEWS.ru.

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