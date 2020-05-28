Уральский медиаменеджер собирается купить «Ведомости»

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Жители столицы теперь могут найти расписание прогулок в сервисе «Яндекс.Карты». Об этом рассказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.

На «Яндекс.Картах» появилось расписание прогулок для жителей Москвы: после ввода адреса или при нажатии на дом на карте показывается информация о времени, датах и днях недели для прогулок для жителей...