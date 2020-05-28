Уральский медиаменеджер собирается купить «Ведомости»

АО «Саппорт» приобрел 100% акций газеты «Ведомости» (АО «Бизнес ньюс медиа» (БНМ)).
Основатель «ФедералПресс» Иван Еремин и издатель газеты «Версия» Константин Зятьков контролируют АО «Саппорт».
Три человека, знающие детали этого дела,
Новыми владельцами издания в ближайшие дни станут Еремин и, возможно, Зятьков, — сообщил бывший владелец активов Владимир Воронов.
Ранее один из владельцев активов Демьян Кудрявцев подтвердил информацию о предстоящей продаже. Издатель Константин Зятьков и управляющий директор Arbat Capital Алексей Голубович были заинтересованны этим предложением, писал NEWS.ru.
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