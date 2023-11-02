Индийская актриса, получившая известность как доктор Прия, умерла на восьмом месяце беременности. Ей было 34 года. Какие подробности известны?
Чем известна доктор Прия
Доктор Прия была практикующим врачом в одной из больниц города Тривандрам. Она получила известность в малаяльском сегменте индийского телевидения благодаря роли в сериале Karuthamuthu.
Она также снималась в ток-шоу и сериалах на малаяламском языке, распространенном на юге Индии.
Что известно о смерти доктора Прии
По данным издания India Today, доктор Прия умерла, находясь на восьмом месяце беременности. Причиной смерти стал сердечный приступ, который случился у нее в больнице, когда она находилась на плановом осмотре. Других болезней у артистки не было.
«Актриса Прия умерла в возрасте 34 лет от сердечного приступа. Она была на восьмом месяце беременности», — говорится в сообщении.
Новорожденного ребенка болливудской звезды удалось спасти — сейчас он находится в отделении интенсивной терапии. У доктора Прии остались мать и супруг.
«Мать Прии плачет, не в силах принять смерть единственной дочери. Вчера я шел в больницу и во мне проливалась грусть. Когда человек, которому всего 34 года, покидает этот мир, разум не имеет права выражать соболезнования. Как муж и мать Прии оправятся от этого краха... Не знаю... Пусть у их разума найдутся силы для этого», — сообщил в соцсетях актер Кишор Сатья.
Кто еще из знаменитостей умер осенью 2023 года
Звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри умер 29 октября. Ему было 54 года. Его тело было найдено в джакузи в одном из домов в Лос-Анджелесе.
«Источники в правоохранительных органах сообщают нам, что актер был найден в субботу в доме в районе Лос-Анджелеса, где, как нам говорят, он, вероятно, утонул», — говорилось в сообщении.
Фото: Brent Perniac/AdMedia/Global Look Press
Юный теннисист Мэттью Перри (в центре) до роли Чендлера Бинга в «Друзьях», одном из самых любимых шоу в истории телевидения
Позже выяснилось, что с телефона Перри незадолго до его смерти звонили в службу спасения 911 со словами об утоплении. Спасатели зафиксировали звонок в 16:00, а через несколько часов медики констатировали смерть актера. Кто именно звонил в 911, устанавливает следствие. В доме Перри были найдены успокаивающие препараты и антидепрессанты, которые он принимал по рецепту.
25 октября умер американский актер Ричард Раундтри, известный по главной роли в лентах про детектива Шафта. Он скончался на 82-м году жизни. Причина смерти не уточнялась, но известно, что Раундтри в течение 30 лет боролся с раком поджелудочной железы.
8 октября в возрасте 83 лет скончался звезда фильмов «Рокки» Берт Янг. Американский актер сыграл друга и шурина боксера Поли Пеннино в шести картинах франшизы. В 1977 году он был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана».
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