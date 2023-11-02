Умерла беременная индийская актриса доктор Прия: кто она, причины смерти Индийская актриса доктор Прия скончалась на восьмом месяце беременности

Фото: Социальные сети

Доктор Прия

Индийская актриса, получившая известность как доктор Прия, умерла на восьмом месяце беременности. Ей было 34 года. Какие подробности известны?

Чем известна доктор Прия

Доктор Прия была практикующим врачом в одной из больниц города Тривандрам. Она получила известность в малаяльском сегменте индийского телевидения благодаря роли в сериале Karuthamuthu.

Она также снималась в ток-шоу и сериалах на малаяламском языке, распространенном на юге Индии.

Что известно о смерти доктора Прии

По данным издания India Today, доктор Прия умерла, находясь на восьмом месяце беременности. Причиной смерти стал сердечный приступ, который случился у нее в больнице, когда она находилась на плановом осмотре. Других болезней у артистки не было.

«Актриса Прия умерла в возрасте 34 лет от сердечного приступа. Она была на восьмом месяце беременности», — говорится в сообщении.

Новорожденного ребенка болливудской звезды удалось спасти — сейчас он находится в отделении интенсивной терапии. У доктора Прии остались мать и супруг.

«Мать Прии плачет, не в силах принять смерть единственной дочери. Вчера я шел в больницу и во мне проливалась грусть. Когда человек, которому всего 34 года, покидает этот мир, разум не имеет права выражать соболезнования. Как муж и мать Прии оправятся от этого краха... Не знаю... Пусть у их разума найдутся силы для этого», — сообщил в соцсетях актер Кишор Сатья.

Кто еще из знаменитостей умер осенью 2023 года

Звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри умер 29 октября. Ему было 54 года. Его тело было найдено в джакузи в одном из домов в Лос-Анджелесе.

«Источники в правоохранительных органах сообщают нам, что актер был найден в субботу в доме в районе Лос-Анджелеса, где, как нам говорят, он, вероятно, утонул», — говорилось в сообщении.

Фото: Brent Perniac/AdMedia/Global Look Press Юный теннисист Мэттью Перри (в центре) до роли Чендлера Бинга в «Друзьях», одном из самых любимых шоу в истории телевидения Фото: Brent Perniac/AdMedia/Global Look Press Юный теннисист Мэттью Перри (в центре) до роли Чендлера Бинга в «Друзьях», одном из самых любимых шоу в истории телевидения Фото: KPA/Global Look Press Мэттью Перри фильме «Врываются дураки» (1997) Фото: KPA/Global Look Press Мэттью Перри фильме «Врываются дураки» (1997) Фото: Evan Agostini/AP/TASS Фото со съемочной полощадки сериала «Клан Кеннеди: После Камелота» Фото: Evan Agostini/AP/TASS Фото со съемочной полощадки сериала «Клан Кеннеди: После Камелота» Фото: JM TF PH/AP/TASS Фото: JM TF PH/AP/TASS Фото: PLANET PHOTOS/Global Look Press Мэттью Перри в роли Райана на телешоу GO ON Фото: PLANET PHOTOS/Global Look Press Мэттью Перри в роли Райана на телешоу GO ON Фото: Supplied by FilmStills.net/Global Look Press Кадр из сериала «Друзья» Фото: Supplied by FilmStills.net/Global Look Press Кадр из сериала «Друзья» Фото: Supplied by FilmStills.net/Global Look Press Кадр из сериала «Друзья» Фото: Supplied by FilmStills.net/Global Look Press Кадр из сериала «Друзья» Фото: Alberta Film Entertainment кадр из фильма «Триумф: История Рона Кларка» Фото: Alberta Film Entertainment кадр из фильма «Триумф: История Рона Кларка» Фото: Alberta Film Entertainment кадр из фильма «Триумф: История Рона Кларка» Фото: Alberta Film Entertainment кадр из фильма «Триумф: История Рона Кларка» Фото: Supplied by FilmStills.net/Global Look Press Кадр из фильма «Служение Саре» Фото: Supplied by FilmStills.net/Global Look Press Кадр из фильма «Служение Саре» Фото: PLANET PHOTOS/Global Look Press Мэттью Перри, Томас Леннон в телешоу «Странная парочка» Фото: PLANET PHOTOS/Global Look Press Мэттью Перри, Томас Леннон в телешоу «Странная парочка» Фото: Offspring Entertainment/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Кадр из фильма «Снова 17» Фото: Offspring Entertainment/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Кадр из фильма «Снова 17» Фото: Matt Sayles/AP//TASS Мэттью Перри Фото: Matt Sayles/AP//TASS Мэттью Перри Фото: Соцсети Мэттью Перри Фото: Соцсети Мэттью Перри Фото: Соцсети Мэттью Перри Фото: Соцсети Мэттью Перри Фото: Willy Sanjuan/AP/TASS Мэттью Перри Фото: Willy Sanjuan/AP/TASS Мэттью Перри Фото: Armando Gallo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Метью Перри Фото: Armando Gallo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Метью Перри

Позже выяснилось, что с телефона Перри незадолго до его смерти звонили в службу спасения 911 со словами об утоплении. Спасатели зафиксировали звонок в 16:00, а через несколько часов медики констатировали смерть актера. Кто именно звонил в 911, устанавливает следствие. В доме Перри были найдены успокаивающие препараты и антидепрессанты, которые он принимал по рецепту.

25 октября умер американский актер Ричард Раундтри, известный по главной роли в лентах про детектива Шафта. Он скончался на 82-м году жизни. Причина смерти не уточнялась, но известно, что Раундтри в течение 30 лет боролся с раком поджелудочной железы.

8 октября в возрасте 83 лет скончался звезда фильмов «Рокки» Берт Янг. Американский актер сыграл друга и шурина боксера Поли Пеннино в шести картинах франшизы. В 1977 году он был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана».

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