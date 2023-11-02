Индийская актриса доктор Прия умерла во время беременности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Индийская актриса, получившая известность как доктор Прия, умерла на восьмом месяце беременности, сообщает India Today. Женщина скончалась в частной клинике на 35-м году жизни в результате сердечного приступа.

Медикам удалось спасти ребенка. Сейчас новорожденный находится в отделении интенсивной терапии. Коллеги звезды в социальных сетях выразили соболезнования мужу и матери актрисы.

В местных СМИ уточнили, что Прия добилась больших высот в индийской киноиндустрии, хотя была врачом по профессии. После замужества женщина приняла решение на время оставить съемки, чтобы сосредоточиться на семье и воспитании детей.

Ранее сообщалось, что бас-гитарист российской группы «Браво» Сергей Лапин скончался на 62 году жизни. Участники коллектива отметили, что музыкант присоединился к ним в очень непростой творческий период — после ухода Жанны Агузаровой, и не только помог пережить кризис, но и привнес много свежих идей в творчество и работу.

За несколько дней до этого умер клавишник «Руки вверх!» Владимир Капырин, ему было всего 36 лет. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ. Однако отец Капырина Дмитрий уверен, что музыканта убили.