Стала известна причина смерти клавишника «Руки вверх!» SHOT: клавишник «Руки вверх!» Капырин умер от сердечного приступа

Фото: vk.com/capirin

Владимир Капырин

Telegram-канал SHOT сообщил, что клавишник «Руки вверх!» Владимир Капырин умер от сердечного приступа. Источник в следствии сообщил каналу, что музыкант мог после приступа упасть и разбить голову.

SHOT добавляет, что родственники и друзья Капырина не верят выводам проверки. Они продолжают настаивать, что это было убийство.

О смерти Капырина стало известно 8 октября, ему было 36 лет. Родственники музыканта утверждают, что у него были проблемы с алкоголем. По данным Regnum, тело клавишника обнаружил его отец, который пытался привести сына в чувство. Его попытки не увенчались успехом, а скорой помощи оставалось констатировать лишь смерть мужчины.

По данным SHOT, судмедэксперты при этом определили, что Владимир скончался не от побоев, в связи с этим смерть определена как ненасильственная. Музыканта похоронили на семейном кладбище во Владимирской области.

Позже Отец Капырина Дмитрий заявил, что музыканта убили. По данным канала, он нашел тело сына в луже крови в его квартире в Кунцево, у Капырина была пробита голова, на теле зафиксированы многочисленные побои. Отец Капырина сообщил, что незадолго до смерти музыкант поссорился с какими-то неизвестными людьми, которые позднее ему угрожали, после убийства Капырин-старший также обнаружил, что из квартиры сына пропали деньги и телефон.