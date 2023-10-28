Внучка Максима Горького умерла на 97-м году жизни Внучка писателя Максима Горького Дарья Пешкова умерла в 96 лет

Фото: t.me/Vakhtangov_theatre

Дарья Пешкова

Ушла из жизни актриса и внучка писателя Максима Горького Дарья Пешкова, сообщила пресс-служба Вахтанговского театра в Telegram-канале. Артистке было 96 лет. В театре она проработала почти 75 лет, за которые успела сыграть около полусотни ролей.

С прискорбием сообщаем: сегодня на 97-м году жизни не стало замечательной актрисы, яркой представительницы вахтанговской школы, внучки писателя Максима Горького — Дарьи Пешковой, — говорится в сообщении.

В театре отметили, что у Пешковой была удивительная судьба. Она родилась в Италии, из которой вскоре переехала в Россию вместе с семьей. В Театральное училище имени Б. Щукина внучка Горького поступила после окончания Второй мировой войны. До последних дней Пешкова оставалась «настоящим строителем театра» — старомодно добропорядочным и трепетным, добавили в учреждении.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким, коллегам и друзьям Дарьи Максимовны Пешковой, — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось о смерти бывшего главного редактора советского издания «Журнал мод» Лидии Орловой. Она ушла из жизни в 87 лет. По словам подруги, журналистка до последнего продолжала готовить к печати архив своего мужа — писателя и сценариста Владимира Орлова.