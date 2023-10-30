С телефона Мэттью Перри перед его смертью звонили в службу 911

Фото: Ron Sachs/Cnp/Global Look Press

Мэттью Перри

С телефона звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри, найденного мертвым в джакузи своего дома в Лос-Анджелесе, незадолго до его смерти звонили в службу спасения 911 со словами об утоплении, пишет Daily Express. По данным издания, спасатели зафиксировали звонок в 16:00, а через несколько часов медики констатировали смерть Перри. Кто именно звонил в 911, устанавливает следствие. В доме актера были найдены успокаивающие препараты и антидепрессанты, которые он принимал по рецепту.

В звонке в службу 911, сделанном из дома Мэттью Перри в ночь его смерти, упоминается «утопление» незадолго до того, как спасатели прибыли на место происшествия и обнаружили актера без сознания в джакузи. Некоторые фразы в 16-секундной аудиозаписи диспетчерской службы дают четкое представление о причине смерти звезды. На ней слышны слова «спасатели» и «утопление», — говорится в сообщении.

Запись звонка с телефона погибшего актера появилась после того, как экстренные службы обнаружили тело Перри в джакузи у него дома. Капитан полиции Лос-Анджелеса Скотт Уильямс, который в настоящее время расследует смерть Мэттью, сказал, что точная причина его смерти некоторое время не будет известна.

Ранее сообщалось, что Перри утонул после двухчасовой игры в пиклбол (сочетание бадминтона, тенниса и настольного тенниса). Спасатели прибыли на вызов об остановке сердца. Следов каких-либо запрещенных веществ на месте инцидента не обнаружили. Признаков насильственной смерти также не зафиксировано. Предварительно, причиной смерти актера стала остановка сердца. Пока неясно, сыграла ли какую-либо роль в его смерти утренняя физнагрузка.