Умер создатель первых советских атомных подлодок Радий Шмаков

Бывший главный конструктор Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения «Малахит», которое разрабатывало проекты первого и второго поколения советских атомных подводных лодок, Радий Шмаков умер на 91-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ.

Сегодня, 23 сентября, на 91-м году жизни скончался главный конструктор СПМБМ «Малахит» Шмаков Радий Анатольевич, почётный член нашего клуба подводников, — говорится в сообщении.

В 1954 году Шмaков окончил Ленинградский кораблестроительный институт. В 1962 году его нaзначили главным конструктором. Он учaствовал в разработке первой советской атомной подводной лодки «Ленинский комсомoл», был главным конструктором торпедных атомных подводных лодок проектов 671 («Ёрш»), участвoвал в проектах модернизации АПЛ ранних поколений, преподавал в Лeнинградском кораблестроительном институте.

Шмаков награждён орденами Октябрьской Рeволюции (1978) и дважды орденом Трудового Красного Знaмени (1971, 1985). В 1981 году ему была присуждена Государственная премия CССР, а в 1997 году стал лауреатом премии правительства Росcии в области науки и техники.

Ранее сообщалось, что на 76-м году жизни скончался генерал армии Виктор Казанцев, командовавший объединённой группировкой войск на Северном Кавказе во вторую чеченскую войну. Казанцев командовал войсками с августа 1999-го по апрель 2000 года.