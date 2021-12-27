Улице в Грозном дали имя погибшего главы МЧС Евгения Зиничева
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
20:22, 27 декабря 2021
Евгений ЗиничевФото: EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com
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В Грозном появилась улица имени бывшего главы МЧС Евгения Зиничева. В торжественной церемонии её открытия принял участие глава региона Рамзан Кадыров. Улица ведёт к ГУ МЧС РФ по ЧР и пожарно-спасательной части, сообщает ТАСС. Зиничев погиб в сентябре этого года в Красноярском крае.
Знаменательно, что эту улицу мы называем именем бывшего министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в День спасателя <....> Евгений Николаевич является наглядным примером настоящего спасателя, мужественного, решительного и самоотверженного патриота России, - отметил Кадыров.
Отмечается, что улица примыкает к ГУ МЧС РФ по ЧР и пожарно-спасательной части №1 в Ахматовском районе Грозного.
Ранее сообщалось, что на западе столицы могут установить памятник Зиничеву. Комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме поддержала эту инициативу Российского военно-исторического общества, сообщил глава комиссии Игорь Воскресенский.
Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб 8 сентября на озере Лама в районе заповедного плато Путорана. Он сорвался со скалы, спасая режиссёра Александра Мельника. Президент России Владимир Путин посмертно присвоил Евгению Зиничеву звание Героя России. Он награждён за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга.