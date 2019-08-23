https://static.news.ru/photo/bc2eef44-c58a-11e9-b89a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hans Wiedl/picture alliance/Global Look Press

Новостной интернет-сайт nv.ua ограничил доступ к контенту, оскорбляющему гимн России. Украинский портал сделал это по требованию Роскомнадзора.

Нарушения выявила полиция. По данным Центра противодействия экстремизму ГУ МВД РФ, на страницах сайтов zapretno.info и nv.ua содержались материалы, которые оскорбляют общество и государство, выражают явное неуважение к ним. Речь, в частности, шла о гимне РФ.

Роскомнадзор направил в адрес администраций интернет-ресурсов и хостинг-провайдеров уведомления об удалении информации. Поскольку в указанный срок требования не были выполнены, доступ к страницам сайтов был ограничен. После выполнения требований регулятора ресурсы доступны вновь.

Ранее News.ru писал, что слова гимна знают далеко не все россияне. Первую строчку в точности смогли воспроизвели 17% респондентов. Преимущественно его помнят 18–24-летние (42%) и 25–34-летние граждане (35%). 42% опрошенных не знают, какими словами начинается гимн страны.