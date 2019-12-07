https://static.news.ru/photo/387eb5c0-191e-11ea-9aee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

После автоаварии в Нижнем Новгороде, в которой пострадали дети, а также погибла ведущая их в театр учительница, завели уголовное дело. Об этом информирует прокуратура региона.

Дело заведено по статье УК «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», передаёт РИА Новости.

Расследование взято прокуратурой области на контроль. Организована проверка соблюдения законодательства, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — сообщили агентству в надзорном ведомстве.

Как писал News.ru, ДТП произошло 7 декабря в 17:30 в центре Нижнего Новгорода, где на регулируемом перекрёстке столкнулись четыре машины, после чего один автомобиль выехал на тротуар и сбил пешеходов.

В числе пострадавших оказались 11 детей, которые шли по тротуару, а ведущая их в театр учительница погибла. Всего получили травмы 13 человек.

Водитель автомашины, спровоцировавший ДТП, ранее был лишён прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения.