Удобство туристического маршрута Москва — Петербург проверят автопробегом

https://static.news.ru/photo/61ce0432-dc8f-11ea-a16a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

12 августа стартовал автопробег «Государева дорога» по маршруту Москва — Санкт-Петербург.

Мероприятие проводят эксперты Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга по поручению Ростуризма и властей Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей. Как передаёт «Радио 1», целью пробега является проверка удобства маршрута для автотуристов.

Задача — не просто проехать, а сделать этот вид туризма именно массовым, чтобы автомобилисты оставались на несколько дней. Чтобы были определены локации, где что посмотреть. Чтобы придорожная инфраструктура отвечала требованиям и мотоциклистов, и автомобилистов, и караванеров — водителей автодомов, — рассказал президент Ассоциации Сергей Лобарёв.

В автопробеге принимают участие 15 человек в трёх возрастных группах, распределённых в 10 экипажей. Среди участников есть дети — организаторы следят за реакцией несовершеннолетних «на те или иные элементы» и проверяют, насколько им интересны достопримечательности на маршруте. Также в качестве экспертов привлечены люди с ограниченными возможностями.

В ходе пробега планируется проведение серии круглых столов с представителями властей регионов и бизнеса. Участники обсудят решения по созданию безопасного и привлекательного для автотуристов пространства.

Проект «Государева дорога» предполагает объединение в один маршрут туристических объектов Московской, Тверской, Ленинградской и Новгородской областей в районе трасс М-10 и М-11. Договор о старте проекта подписали на Петербургском международном экономическом форуме в 2019 году.

Как ранее сообщал NEWS.ru, в российских регионах появятся так называемые «волонтёры гостеприимства», которые будут бесплатно принимать туристов.