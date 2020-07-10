Волонтёры, бесплатно принимающие туристов, появятся в регионах

https://static.news.ru/photo/c198be30-c2ad-11ea-bf4e-fa163e074e61_660.jpg Ингушетия Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

В регионах России появятся «волонтёры гостеприимства», у которых можно будет бесплатно остановиться. Об этом сообщили в «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР).

К ним можно будет приехать в гости и абсолютно бесплатно пожить, знакомиться с достопримечательностями города, — сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя координационного совета МГЕР Юлию Перегудову.

Она добавила, что волонтёрами будут выступать активисты движения в административных центрах, а также в маленьких городах и сёлах. По словам Перегудовой, они с большим удовольствием готовы принимать у себя гостей.

Кроме того, МГЕР в рамках проекта «Приезжайте в гости» запускает серию туристических акций, направленных на популяризацию внутреннего туризма. Активисты будут встречать приезжих национальными блюдами и танцами, как, к примеру, в Ингушетии. Кроме того, будут раздаваться карточки «10 мест, которые стоит посетить в нашем регионе».

Сообщается, что в ближайшее время заработает сайт проекта, и на нём будут опубликованы все туристические маршруты и карточки, которые можно будет распечатать и дарить как открытки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Крыму опровергли информацию о росте цен в отелях на 100%. Данные о том, что в отелях полуострова после начала летнего сезона цены значительно выросли, не соответствуют действительности. Об этом заявил председатель комитета по туризму, курортам и спорту госсовета Крыма Алексей Черняк. По его словам, цены на отдых в среднем поднялись на 10–15% по сравнению с 2019 годом.