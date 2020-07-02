Учёный рассказал о новом способе лечения коронавируса

https://static.news.ru/photo/c8b3a47a-bd01-11ea-9508-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Директор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов заявил, что приборы для дыхания подогретыми гелий-кислородными смесями проявили эффективность в лечении коронавируса.

Новое оптимистичное звучание получила наша давняя разработка — дыхание подогретыми гелий-кислородными смесями. Опыт применения прибора «Ингалит» в ряде клиник показал хорошие результаты и перспективность использования в комплексе лечебных мероприятий при коронавирусной инфекции, — сообщил он РИА Новости.

Специалисты планирует изучать свойства прибора в этом направлении.

Ранее кислородно-гелиевая терапия с помощью медицинского аппарата «Ингалит-В2-01» была внесена во «временные методические рекомендации по профилактике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» Минздрава. Аппараты серии «Ингалит» успешно используются в отделениях ЦКБ РАН, МНТК МГ, НИИ Пульмонологии, и других центрах здравоохранения России.

Ранее NEWS.ru писал, что первый в России препарат против коронавируса «Авифавир» получил одобрение Минздрава России 30 мая. Действующим веществом в составе препарата является фавипиравир.

В конце июня Минздрав РФ одобрил применение ещё одного лекарства под торговым наименованием «Арепливир». В его составе — то же действующее вещество, что и у «Авифавира».

Ранее NEWS.ru писал, что антикоронавирусный препарат «Авифавир» сделают бесплатным для граждан РФ в рамках программы обязательного медицинского страхования. Об этом заявил руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев во время беседы с президентом страны Владимиром Путиным.