РФПИ: россияне бесплатно получат препарат от COVID-19 «Авифавир» по ОМС

https://static.news.ru/photo/c1ce20a2-a741-11ea-86df-fa163e074e61_660.jpg Фото: chemrar.ru

Антикоронавирусный препарат «Авифавир» сделают бесплатным для граждан РФ в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС), заявил руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев во время беседы с президентом страны Владимиром Путиным.

Клинические испытания позволяют считать нам этот препарат одним из наиболее многообещающих в мире. Он уже 11 июня поступит, соответственно, в клиники в России и будет бесплатно предоставлен для россиян по программе ОМС, — цитирует Дмитриева РИА Новости.

В России за последние сутки от COVID-19 умерли 144 человека. Общее число жертв заболевания составило 5528.

Также за последние 24 часа медики выявили 8726 случаев в 85 регионах РФ, из них 1855 в Москве. За всё время пандемии количество зарегистрированных пациентов составило 449 834.

Выздоровели 212 680 граждан, из них 8057 поправились за последние сутки. Всего в мире заразились COVID-19 более 6,6 млн человек, свыше 391 тысячи умерли, более 2,8 млн исцелились.

Ситуацию с коронавирусом в России удалось переломить. Об этом заявил заместитель Минздрава РФ Евгений Камкин. По его словам, для пациентов с COVID-19 перепрофилировали в общей сложности более 12 тысяч коек, писал NEWS.ru.