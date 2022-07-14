Ученый оценил опасность использования телефона в грозу Физик Назаренко опроверг миф об опасности использования телефона в грозу

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Завкафедрой электроники РТУ МИРЭА, кандидат физико-математических наук Максим Назаренко заявил, что использование смартфона и другой электронной техники во время грозы не несет никаких последствий для человека. В беседе с Life.ru он отметил, что существующая популярная теория о притяжении молний во время пользования гаджетами излишне преувеличена.

Напряженность электромагнитного поля у мобильного телефона очень мала, даже во время активных действий, связанных с осуществлением звонка или активностью других сервисов, она не возрастает настолько, чтобы стать одной из точек формирования трека молниевого разряда, или, как говорят, чтобы притянуть молнию, — утверждает специалист.

По его словам, риск того, что молния ударит по смартфону, крайне незначительный. Отчасти от этого спасает пластиковый корпус телефона, который сдерживает притягиваемые заряды. Точно такой же риск попадания молнии существует у человека, который ничего не держит в руках, отметил эксперт.

Несмотря на это, Назаренко подчеркнул, что вероятность удара молнией повышается, если держать в руках связку ключей или другие металлические предметы.

Чтобы повысить риск удара молнии, человек должен находиться рядом с достаточно большим металлическим объектом. Либо же уровень активности смартфона за очень короткое время должен существенно повыситься: одновременно будет кто-то звонить или в нескольких чатах и мессенджерах «посыпятся» оповещения, — уточнил он.

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