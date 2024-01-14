Ученые обещают аномально жаркое лето: чем грозит потепление России

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По расчетам западных ученых, 2024 год может стать самым жарким за всю историю наблюдения. Это, как отмечают в российском Институте глобального климата и экологии, не только чревато очевидными негативными последствиями, но и сулит некоторые выгоды. О том, что ждет Россию, если прогнозы ученых оправдаются, — в материале NEWS.ru.

Какие прогнозы дают исследователи

В 2023 году, который стал самым теплым с начала наблюдений, средняя температура на Земле повысилась на 1,4 градуса в сравнении с доиндустриальным периодом. В 2024-м, как пишет Bloomberg со ссылкой на западных метеорологов, этот показатель может достичь 1,46 градуса. При этом существует прогнозный диапазон повышения температуры. При наиболее оптимистичном сценарии рост по сравнению с доиндустриальным периодом составит 1,3 градуса, а при самом пессимистичном — 1,6.

На повышение средней глобальной температуры, по мнению ученых, воздействует сжигание ископаемого топлива, которое увеличивает количество парниковых газов в атмосфере. Также они ориентируются в своих прогнозах на природное явление Эль-Ниньо, которое связано с колебанием температуры в поверхностном слое воды в экваториальной части Тихого океана.

Как говорит старший научный сотрудник Национального управления океанических и атмосферных исследований США Майкл Макфаден, чьи слова приводит Bloomberg, повышение температуры воздуха у поверхности планеты отстает от нагрева воды в тропической части Тихого океана. Иными словами, нынешний год под влиянием Эль-Ниньо может стать жарче предыдущего.

Высокие температуры на планете меняют привычный климат и ведут к учащению засух, наводнений, лесных пожаров и штормов, а также к гибели коралловых рифов, пишет издание.

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Как потепление отразится на России

Как рассказал NEWS.ru научный руководитель Института глобального климата и экологии член-корреспондент РАН Сергей Семенов, Россия — «разнородная страна и климатически, экологически, и демографически, и экономически». Поэтому, уверен профессор, последствия роста глобальной температуры будут оказывать как положительное, так и отрицательное влияние.

«В сельском хозяйстве это, предположительно, даст возможность районировать некоторые культуры и культивировать на Севере то, что раньше там не росло. Но тут дело не только в климате, а в качестве земель, их свойствах и так далее, а также в том, насколько это будет экономически целесообразно», — отметил Семенов.

К положительным факторам ученый отнес перспективы увеличения трафика Северного морского пути в связи с таянием ледников. Это позволит решить проблемы с логистикой и внешней торговлей.

«Уменьшение ледового покрытия Северного Ледовитого океана и освобождение ото льдов Северного морского пути может облегчить торговлю. Теоретически так будет проще возить товары откуда-нибудь с Дальнего Востока в Европу, чем вокруг всей Евразии через Суэцкий канал», — отметил Сергей Семенов.

Однако инфраструктура северных территорий России отчасти располагается на мерзлоте. А глобальное потепление может привести к ее таянию и многочисленным проблемам, связанным с этим процессом, добавил он.

«Две трети территории страны находятся в условиях многолетней мерзлоты, на которой стоят трубопроводы, технические и другие инженерные сооружения. Если мерзлота начнет таять, придется пересматривать нормы и правила, касающиеся возведения этих сооружений в сторону удорожания строительства», — отметил Семенов.

Ранее директор Института мерзлотоведения имени П. И. Мельникова Сибирского отделения РАН Михаил Железняк подчеркивал, что около 60% территории РФ занимают многолетнемерзлые породы (ММП). Они не являются однородными по составу, свойствам, глубине залегания и генезису. Поэтому, уверен ученый, говорить о том, что значительная часть России находится под угрозой из-за таяния вечной мерзлоты, несерьезно, хотя такая опасность существует.

Например, в Якутске возникает множество проблем с устойчивостью инженерных сооружений, но, по мнению Железняка, связаны они больше с условиями эксплуатации, нежели с таянием мерзлоты. А в Забайкальском крае или Амурской области идет процесс деградации мерзлоты (оттаивание и сокращение площади распространения ММП), что приводит к просадкам грунта и деформации инженерных сооружений.

Сергей Семенов в свою очередь подчеркнул, что «однозначно негативное влияние потепления — это увеличение частоты и силы проявления волн жары».

«[Повышение глобальной температуры] может приводить к большему числу лесных, торфяных, степных и других природных пожаров, которые подбираются к городам и поселкам. Это нехорошо и для экосистем, потому что гибнут целые виды и популяции животных и растений, в атмосферу выделяется углекислый газ, что еще больше усиливает парниковый эффект», — резюмировал ученый.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Могут ли ученые ошибаться?

Как отмечают авторы публикации в Bloomberg, тот факт, что 2023 год был самым жарким за всю историю наблюдений, поднимает вопрос о динамике погоды и климата, которую мы до конца не понимаем. А это означает, что ни одна общепринятая точка зрения не является надежной.

«Мы не знаем, произошло ли что-то еще в климатической системе, и, возможно, мы уже прошли некоторый переломный момент [роста глобальной температуры]. У нас нет доказательств этого, но у нас нет и доказательств обратного», — подтверждает это утверждение директор Службы изменения климата «Коперник» в Европейском центре среднесрочных прогнозов погоды Карло Буонтемпо.

Об этом же ранее в беседе с NEWS.ru рассказывал исследователь ледников академик РАН Владимир Котляков. Он предостерег от увлечения теориями о том, что потепление — это неизбывный тренд.

«Абсолютно нет никаких доказательств утверждений о том, что будет только теплее и теплее, а к концу века годовая температура вообще повысится на пять градусов. На мой взгляд, этого произойти не может, потому что факторов изменения климата много, и антропогенный — только один небольшой фактор по сравнению с природными, действующими более мощно», — отмечал Котляков.

Он признал, что потепление сильно влияет на экономику северных районов России, но, по мнению ученого, «строить какие-либо прогнозы на отдаленное будущее бессмысленно».

Такой же позиции придерживается климатолог доктор географических наук Нина Зайцева. В беседе с NEWS.ru она заявила, что «долгосрочное прогнозирование — чрезвычайно ненадежная вещь».

«Существует корреляция между колебаниями в районе Эль-Ниньо и некоторыми погодными явлениями. Безусловно, все в природе связано. Периодическая изменчивость этих течений связана с погодой на Земном шаре, но физической связи люди пока объяснить не могут, потому что слишком мало знаем о своей планете. То, что пишет Bloomberg, это, как говорили в простонародье, от фонаря», — отметила Зайцева.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Стало ли в России больше погодных аномалий

Как считает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в 2023 году на территории страны наблюдалось множество погодных аномалий. Они, в частности, касались и рекордов по теплу.

«Сентябрь 2023 года в Москве был продолжением лета, а температура воздуха достигала рекордных отметок за весь период наблюдения. Также в разных федеральных округах были не только суточные, но и рекорды более крупного масштаба. Например, в конце лета выпало небывалое количество дождей в Приморском крае — около 400 миллиметров осадков, а за некоторые сутки — более 100 миллиметров», — напомнил Вильфанд в разговоре с NEWS.ru.

Он добавил, что тогда Приморье накрыли «настоящие тропические ливни, которые нанесли региону огромнейший ущерб с человеческими жертвами». Также Вильфанд подчеркнул, что в 2023 году в РФ было существенно больше погодных аномалий, чем в 2022-м.

Метеоролог Александр Шувалов в беседе с NEWS.ru сослался на данные Всемирной метеорологической организации (ВМО), согласно которым за последнее 30-летие средняя температура января в Москве «повысилась практически на три градуса» (десятилетие с 2011 по 2020 год было самым теплым за весь период наблюдений).

По словам Шувалова, глобальное повышение температуры наблюдается последние 50–60 лет. Особенно эта тенденция заметна «в средних и высоких широтах». Метеоролог уточнил, что «на Севере темпы роста температуры в 2–2,5 раза быстрее, чем в тропической и субтропической зонах».

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