Оттепель в квадрате: заколосится ли пшеница в Арктике из-за таяния мерзлоты

Тема глобального потепления активно обсуждается во многом благодаря «зелёному» подъёму на Западе и Грете Тунберг, которой давали слово даже на трибуне ООН. В России многие эксперты довольно скептически относятся к вопросам климатических изменений, однако проблема потепления отражена в Климатической доктрине России, да и официальные лица время от времени делают заявления по этому поводу. Так, на днях министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов сообщил, что за последние четверть века климат изменился, в связи с чем из-за таяния вечной мерзлоты северные регионы могут в обозримой перспективе стать сельскохозяйственными. Однако не все учёные и экологи разделяют его позицию. Так, в Гринпис полагают, что потепление не создаст условий для развития агропромышленной инфраструктуры, и напоминают о провале советской программы развития Нечерноземья. В свою очередь академик РАН Владимир Котляков уверен, что к климатическим изменениям надо готовиться с умом. Подробности — в материале NEWS.ru.
Всё поплывёт
По словам главы Минприроды РФ Александра Козлова, с 1996 года климат изменился и на северных территориях «понятие „вечная мерзлота“ уходит». В связи с этим, по мнению министра, надо научиться управлять тем, что происходит сейчас. Чиновник заявил, что «каждый такой регион понимает, что с ним будет через 20–30 лет — он перестанет быть северным или вдруг станет ярко сельскохозяйственным. К этому нужно адаптироваться».
Однако специалисты с такими оценками согласны далеко не всегда. Эколог Владимир Чупров рассказал в разговоре с NEWS.ru, что по его мнению, одно лишь таяние льдов и повышение температуры не создадут условий для выращивания аграрных культур.
Любой биолог и почвовед скажет, что для ведения сельского хозяйства кроме солнечной радиации и температуры ещё нужны соответствующие почвы и определённая влажность. В районе вечной мерзлоты этого нет. Там переувлажнённые территории — количество осадков превышает количество испарений, что ведёт к заболачиванию. Чернозём у нас формировался 10 тысяч лет, а за первые десятилетия [после «ухода» вечной мерзлоты] всё «поплывёт». Да, будет теплее, но по влаге будет неблагоприятный режим для выращивания сельхозкультур в открытом грунте. И в любом случае нужны почвы с питательным слоем. Не знаю, откуда происходят байки в духе «освоили целину, освоим и Арктику, в чём нам помогает глобальное потепление». Развивать сельское хозяйство в условиях тающей вечной мерзлоты — это ошибочная и научно необоснованная концепция, которая может обойтись в миллиарды — даже не рублей.
Чупров отметил, что потепление создаст проблемы для российской углеводородной отрасли. Он заявил, что в результате таяния вечной мерзлоты сотни тысяч километров нефте- и газопроводов могут потерять устойчивость, напомнив, что согласно одной из версий, к прошлогодней экологической катастрофе в Норильске могло привести оттаивание грунтов, на которых стоял резервуар с топливом. В этой связи Чупров предупредил, что на Чукотке близ Билибино расположены четыре ядерных реактора, в Якутии — Вилюйская ГЭС. Кроме того, на Крайнем Севере имеется портовая инфраструктура, и когда становится меньше льдов, берег «съедается» морем. Поскольку речь идёт о Северном морском пути, то тут возникают вопросы к обеспечению безопасности судоходства.
Помимо этого, представитель Гринпис напомнил, что на Ямале и в других северных регионах обнаружены десятки метановых воронок, представляющих собой колоссальные провалы в почве глубиной несколько десятков метров. И если такие деформации появляются вблизи или на месте объектов нефтегазовой инфраструктуры, то последней грозит разрушение.
Чупров считает, что единственный выбор — это дорогостоящее укрепление уже построенных сооружений и отказ от строительства новых, вроде планов пустить через Ямал железную дорогу. В качестве альтернативы он предложил использовать большой потенциал возобновляемой энергетики, из которой можно
Потепление не навсегда
Ведущий научный сотрудник Института географии РАН Мария Ананичева отмечает, что потепление началось ещё в конце 1950-х годов, однако мерзлота тает крайне медленно. Она также полагает, что в скором времени превращение северных регионов в сельскохозяйственные невозможно, в отличие от появления воронок, о которых говорил Чупров.
Всё гораздо хуже — там образуются метановые воронки. Метан — это парниковый газ, и это всех должно волновать. Первые лица на совещаниях по климату заявляют, что экология в России — приоритет. Но, судя по огромному количеству аварий, таких как на предприятии «Норникеля», приоритета у нас нет, точнее, у нас главное — прибыль и плохой контроль. На Западе это огромные штрафы и бесконечные проверки. За 30 лет Арктика не растает до такой степени, что будет колоситься пшеница. Хотелось бы узнать у министра Козлова, какие расчёты привели к таким оценкам. На какие работы он ссылался при этом.
Известный советский и российский географ, исследователь ледников и академик РАН Владимир Котляков заявил, что граница мерзлоты сегодня сдвигается к северу, что очень существенно для хозяйства и вообще устройства России. Однако он предостерёг от увлечения сомнительными теориями о том, что потепление — это неизбывный тренд.
Хозяйство приходится перестраивать, и это очень существенно. Вопрос в другом: как долго это продлится? Ответа прямого на него нет, но утверждение, что потепление будет продолжаться бесконечно, неверно. Абсолютно нет никаких доказательств утверждений о том, что будет только теплее и теплее, а к концу века годовая температура вообще повысится на пять градусов. На мой взгляд, этого произойти не может, потому что факторов изменения климата много, и антропогенный — только один небольшой фактор по сравнению с природными, действующими более мощно. Действительно, сейчас происходит потепление, мерзлота отступает, что очень сильно влияет на экономику северных районов, но строить какие-либо прогнозы на отдалённое будущее бессмысленно.
Котляков отметил, что в Климатической доктрине нашей страны, которая подписана президентом, говорится не просто о потеплении климата, а о том, что хозяйство должно адаптироваться к этому. Это требует больших затрат — и в плане денег, и в плане изменения сознания человека.
Тем не менее я бы не определял будущее так, что будет обязательно теплеть и обязательно таять. Потепления на Земле неоднократно сменялись похолоданиями, и наоборот, — подчеркнул академик РАН.
Учёный добавил, что человек «должен всегда прикладывать свою голову», осознавая влияние климатических изменений на инфраструктуру. Он привёл пример, что таяние мерзлоты разрушит нефте- и газопроводы, если они будут просто положены в траншею. Поэтому такие коммуникации прокладывают над поверхностью земли, устанавливая на специальных опорах, под которыми размещают охлаждающие устройства, которые в случае оттепелей замораживают грунт фреоном и делают его похожим на камень.
Человеческий фактор сильнее климатического
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Позднее директор Института мерзлотоведения имени П. И. Мельникова Сибирского отделения РАН Михаил Железняк
Например, в Якутске, который стоит на сваях, возникает множество проблем с устойчивостью инженерных сооружений, однако, по мнению Железняка, связаны они больше с условиями эксплуатации, нежели с таянием мерзлоты. А в более южных регионах с островной и прерывистой мерзлотой, например в Забайкальском крае или Амурской области, эта проблема существует, поскольку там интенсивно идёт процесс «деградации мерзлоты». Это приводит к интенсивным просадкам грунта и деформации инженерных сооружений, как, в частности, в отдельных микрорайонах Читы.
Что касается изменений климата, таяния ледников, это есть, и мы это видим и ощущаем. Природные изменения, иногда катастрофического характера, связанные с этими явлениями, присутствуют. Только природные катастрофы, насколько я помню, были и в 1960-х годах, когда не было значительного потепления. На территориях жизнедеятельности человека аварии и катастрофы вызваны в большей степени деятельностью человека, а также нежеланием контролировать состояние среды и инженерных сооружений <...>. Климатические изменения в этом процессе занимают незначительную долю, — уверен Железняк.
По его мнению, сегодня при проектировании инженерных сооружений мало внимания уделяется расчётам их длительной эксплуатации в условиях критических сценариев, на сроки в 50–100 лет. Это, по словам учёного, ставит проблему жизнедеятельности и жизнеобеспечения в районах с распространением мерзлоты на первое место.
В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.