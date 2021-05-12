Оттепель в квадрате: заколосится ли пшеница в Арктике из-за таяния мерзлоты

Тема глобального потепления активно обсуждается во многом благодаря «зелёному» подъёму на Западе и Грете Тунберг, которой давали слово даже на трибуне ООН. В России многие эксперты довольно скептически относятся к вопросам климатических изменений, однако проблема потепления отражена в Климатической доктрине России, да и официальные лица время от времени делают заявления по этому поводу. Так, на днях министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов сообщил, что за последние четверть века климат изменился, в связи с чем из-за таяния вечной мерзлоты северные регионы могут в обозримой перспективе стать сельскохозяйственными. Однако не все учёные и экологи разделяют его позицию. Так, в Гринпис полагают, что потепление не создаст условий для развития агропромышленной инфраструктуры, и напоминают о провале советской программы развития Нечерноземья. В свою очередь академик РАН Владимир Котляков уверен, что к климатическим изменениям надо готовиться с умом. Подробности — в материале NEWS.ru.

Всё поплывёт

По словам главы Минприроды РФ Александра Козлова, с 1996 года климат изменился и на северных территориях «понятие „вечная мерзлота“ уходит». В связи с этим, по мнению министра, надо научиться управлять тем, что происходит сейчас. Чиновник заявил, что «каждый такой регион понимает, что с ним будет через 20–30 лет — он перестанет быть северным или вдруг станет ярко сельскохозяйственным. К этому нужно адаптироваться».

Однако специалисты с такими оценками согласны далеко не всегда. Эколог Владимир Чупров рассказал в разговоре с NEWS.ru, что по его мнению, одно лишь таяние льдов и повышение температуры не создадут условий для выращивания аграрных культур.

Любой биолог и почвовед скажет, что для ведения сельского хозяйства кроме солнечной радиации и температуры ещё нужны соответствующие почвы и определённая влажность. В районе вечной мерзлоты этого нет. Там переувлажнённые территории — количество осадков превышает количество испарений, что ведёт к заболачиванию. Чернозём у нас формировался 10 тысяч лет, а за первые десятилетия [после «ухода» вечной мерзлоты] всё «поплывёт». Да, будет теплее, но по влаге будет неблагоприятный режим для выращивания сельхозкультур в открытом грунте. И в любом случае нужны почвы с питательным слоем. Не знаю, откуда происходят байки в духе «освоили целину, освоим и Арктику, в чём нам помогает глобальное потепление». Развивать сельское хозяйство в условиях тающей вечной мерзлоты — это ошибочная и научно необоснованная концепция, которая может обойтись в миллиарды — даже не рублей. Владимир Чупров проектный директор Гринпис проектный директор Гринпис

Чупров отметил, что потепление создаст проблемы для российской углеводородной отрасли. Он заявил, что в результате таяния вечной мерзлоты сотни тысяч километров нефте- и газопроводов могут потерять устойчивость, напомнив, что согласно одной из версий, к прошлогодней экологической катастрофе в Норильске могло привести оттаивание грунтов, на которых стоял резервуар с топливом. В этой связи Чупров предупредил, что на Чукотке близ Билибино расположены четыре ядерных реактора, в Якутии — Вилюйская ГЭС. Кроме того, на Крайнем Севере имеется портовая инфраструктура, и когда становится меньше льдов, берег «съедается» морем. Поскольку речь идёт о Северном морском пути, то тут возникают вопросы к обеспечению безопасности судоходства.

Помимо этого, представитель Гринпис напомнил, что на Ямале и в других северных регионах обнаружены десятки метановых воронок, представляющих собой колоссальные провалы в почве глубиной несколько десятков метров. И если такие деформации появляются вблизи или на месте объектов нефтегазовой инфраструктуры, то последней грозит разрушение.

Nord Steram 2/via Globallookpress.com

Чупров считает, что единственный выбор — это дорогостоящее укрепление уже построенных сооружений и отказ от строительства новых, вроде планов пустить через Ямал железную дорогу. В качестве альтернативы он предложил использовать большой потенциал возобновляемой энергетики, из которой можно делать «зелёный» водород и, используя инфраструктуру газопроводов «Газпрома», гнать водород на экспорт вместо метана.

Потепление не навсегда

Ведущий научный сотрудник Института географии РАН Мария Ананичева отмечает, что потепление началось ещё в конце 1950-х годов, однако мерзлота тает крайне медленно. Она также полагает, что в скором времени превращение северных регионов в сельскохозяйственные невозможно, в отличие от появления воронок, о которых говорил Чупров.

Всё гораздо хуже — там образуются метановые воронки. Метан — это парниковый газ, и это всех должно волновать. Первые лица на совещаниях по климату заявляют, что экология в России — приоритет. Но, судя по огромному количеству аварий, таких как на предприятии «Норникеля», приоритета у нас нет, точнее, у нас главное — прибыль и плохой контроль. На Западе это огромные штрафы и бесконечные проверки. За 30 лет Арктика не растает до такой степени, что будет колоситься пшеница. Хотелось бы узнать у министра Козлова, какие расчёты привели к таким оценкам. На какие работы он ссылался при этом. Мария Ананичева ведущий научный сотрудник Института географии РАН ведущий научный сотрудник Института географии РАН

Известный советский и российский географ, исследователь ледников и академик РАН Владимир Котляков заявил, что граница мерзлоты сегодня сдвигается к северу, что очень существенно для хозяйства и вообще устройства России. Однако он предостерёг от увлечения сомнительными теориями о том, что потепление — это неизбывный тренд.

Хозяйство приходится перестраивать, и это очень существенно. Вопрос в другом: как долго это продлится? Ответа прямого на него нет, но утверждение, что потепление будет продолжаться бесконечно, неверно. Абсолютно нет никаких доказательств утверждений о том, что будет только теплее и теплее, а к концу века годовая температура вообще повысится на пять градусов. На мой взгляд, этого произойти не может, потому что факторов изменения климата много, и антропогенный — только один небольшой фактор по сравнению с природными, действующими более мощно. Действительно, сейчас происходит потепление, мерзлота отступает, что очень сильно влияет на экономику северных районов, но строить какие-либо прогнозы на отдалённое будущее бессмысленно. Владимир Котляков академик РАН, доктор географических наук, исследователь ледников академик РАН, доктор географических наук, исследователь ледников

Котляков отметил, что в Климатической доктрине нашей страны, которая подписана президентом, говорится не просто о потеплении климата, а о том, что хозяйство должно адаптироваться к этому. Это требует больших затрат — и в плане денег, и в плане изменения сознания человека.

Тем не менее я бы не определял будущее так, что будет обязательно теплеть и обязательно таять. Потепления на Земле неоднократно сменялись похолоданиями, и наоборот, — подчеркнул академик РАН.

Учёный добавил, что человек «должен всегда прикладывать свою голову», осознавая влияние климатических изменений на инфраструктуру. Он привёл пример, что таяние мерзлоты разрушит нефте- и газопроводы, если они будут просто положены в траншею. Поэтому такие коммуникации прокладывают над поверхностью земли, устанавливая на специальных опорах, под которыми размещают охлаждающие устройства, которые в случае оттепелей замораживают грунт фреоном и делают его похожим на камень.

Rosneft/via Globallookpress.com

Человеческий фактор сильнее климатического

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отмечал , что из-за глобального потепления понятие «вечная мерзлота» в скором времени может исчезнуть и обществу придётся менять подходы к строительству инфраструктуры.

Позднее директор Института мерзлотоведения имени П. И. Мельникова Сибирского отделения РАН Михаил Железняк подчёркивал , что около 60% территории России занимают «многолетнемёрзлые породы сплошного и прерывистого распространения». Они не являются однородными по составу, свойствам, глубине залегания и генезису. Поэтому, уверен учёный, говорить о том, что половина России находится под угрозой из-за таяния вечной мерзлоты, несерьёзно, хотя такая опасность существует.

Например, в Якутске, который стоит на сваях, возникает множество проблем с устойчивостью инженерных сооружений, однако, по мнению Железняка, связаны они больше с условиями эксплуатации, нежели с таянием мерзлоты. А в более южных регионах с островной и прерывистой мерзлотой, например в Забайкальском крае или Амурской области, эта проблема существует, поскольку там интенсивно идёт процесс «деградации мерзлоты». Это приводит к интенсивным просадкам грунта и деформации инженерных сооружений, как, в частности, в отдельных микрорайонах Читы.

Что касается изменений климата, таяния ледников, это есть, и мы это видим и ощущаем. Природные изменения, иногда катастрофического характера, связанные с этими явлениями, присутствуют. Только природные катастрофы, насколько я помню, были и в 1960-х годах, когда не было значительного потепления. На территориях жизнедеятельности человека аварии и катастрофы вызваны в большей степени деятельностью человека, а также нежеланием контролировать состояние среды и инженерных сооружений <...>. Климатические изменения в этом процессе занимают незначительную долю, — уверен Железняк.

По его мнению, сегодня при проектировании инженерных сооружений мало внимания уделяется расчётам их длительной эксплуатации в условиях критических сценариев, на сроки в 50–100 лет. Это, по словам учёного, ставит проблему жизнедеятельности и жизнеобеспечения в районах с распространением мерзлоты на первое место.

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.